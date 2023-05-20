الوداد يتخطى صن داونز ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

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عوض الوداد المغربي حامل اللقب تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مضيفه صن داونز ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وكرر الوداد موعده مع الأهلي المصري، الذي انتصر 4-صفر على الترجي التونسي في مجموع المباراتين، في النهائي بعدما تفوق عليه 2-صفر العام الماضي.

وهذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الوداد والأهلي في النهائي، ويطمح الفريق المغربي لتكرار تفوقه بعد حصد اللقب في 2017 و2022.

مع تقدم صن داونز 2-1 كان الفريق الجنوب أفريقي في طريقه للنهائي بعد التعادل بدون أهداف في الذهاب، لكن يحيى عطية الله أرسل تمريرة عرضية حولها موثوبي مفالا بالخطأ في مرماه قبل سبع دقائق من النهاية.

وعوض مدافع الوداد فشله في إبعاد تسديدة بيتر شالوليلي التي جاء منها الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 79.

ومنح ثيمبا زواني التقدم لصاحب الأرض من تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء بعد خطأ من مدافعي الوداد في إبعاد الكرة بعد خمس دقائق من الاستراحة.

وأدرك أيوب العملود التعادل للوداد بضربة رأس بعد تمريرة عرضية متقنة من القائد يحيى جبران في الدقيقة 72.

وتقام مباراة الذهاب في الرابع من يونيو حزيران في القاهرة على أن تكون مواجهة الإياب في الرباط في الأسبوع التالي.

بداية سريعة

كاد محمد أوناجم أن يمنح الوداد المقدمة عندما استقبل تمريرة طويلة وانطلق نحو المرمى لكن المغربي عبد المنعم بوطويل مدافع صن داونز وضع قدمه في الوقت المناسب لتصل الكرة بسهولة إلى الحارس رونوين وليامز في الدقيقة 19.

وبعد ذلك بقليل سدد شالوليلي كرة من مدى قريب أبعدها الحارس يوسف المطيع إلى ركنية.

وضغط صن داونز في الشوط الثاني لافتتاح التسجيل وكان له ما أراد عندما فشل رضا جعدي مدافع الوداد في السيطرة على كرة لتصل إلى زواني الذي سدد في الشباك.

وحافظ المطيع على آمال الوداد عندما تصدى لتسديدة شالوليلي في الدقيقة 62.

وأهدر زهير المترجي، صاحب هدفي الفوز في نهائي العام الماضي، أبرز فرصة للوداد في الشوط الثاني.

واستلم المترجي تمريرة سريعة من جبران لينطلق نحو المرمى لكنه سددها سيئة ليبعدها الحارس وليامز وترتد إلى أحد لاعبي الوداد الذي سددها في جسد المدافعين.

وفي الدقيقة التالية أرسل جبران تمريرة عرضية من الناحية اليسرى وركض العملود إلى داخل منطقة الجزاء بدون رقابة من لاعبي صن داونز ليحول الكرة بضربة رأس في الشباك.

وانطلق صن داونز إلى الهجوم إذ أن التعادل الإيجابي ينهي آماله في التأهل.

وأرسل ثابيلو مورينا تمريرة عرضية من الناحية اليسرى فشل دفاع الوداد في إبعادها لتصل إلى شالوليلي ليعيد التقدم لصن داونز.

لكن احتفالات جماهير صن داونز لم تدم طويلا حيث أرسل عطية الله ركلة حرة إلى داخل منطقة الجزاء وضعها مفالا بالخطأ في مرماه.

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