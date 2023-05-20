أنشيلوتي: ريال مدريد أكد لي استمراري في تدريب الفريق

المصدر: وكالات

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن النادي أكد له استمراره في قيادة الفريق رغم هذا الموسم المخيب لآمال الفريق وجماهيره.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان النادي سيستكمل عقده معه، أوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي لفريقه اليوم السبت، أن النادي أبلغه بهذا.

ويمتد عقد أنشيلوتي مع الريال حتى نهاية الموسم المقبل في منتصف 2024.

وتحدث أنشيلوتي /63 عاما/ أمس الجمعة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي بشأن الموسم المتبقي في عقده مع الفريق وأيضا بشأن المباراة التي خسرها الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 0-4 يوم الأربعاء الماضي، والتي أطاحت به من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي: "وعدني (بيريز) باستمرار دعمه، وتحدثنا بشأن مباراة الأربعاء الماضي. سننظر للمستقبل بأمل أكيد في تحسين الأوضاع".

وتوج أنشيلوتي مع الفريق في الموسم الحالي بلقب كأس ملك إسبانيا، ولكنه خسر لقب الدوري لصالح منافسه التقليدي برشلونة.

وبعد الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال، ثار الجدل بوسائل الإعلام حول احتمالات فسخ التعاقد بين ريال مدريد وأنشيلوتي.

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقفت سابق من الموسم الحالي إلى أن أنشيلوتي مرشح لتدريب أكثر من فريق من بينها المنتخب البرازيلي.

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