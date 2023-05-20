تصرف مشين للاعب تركي بحق تريزيغيه أثناء سجوده..وطرابزون غاضب (فيديو)

المصدر: وكالات

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استشاط طرابزون سبور غضبا بعدما قال اليوم السبت إن لاعبه المصري محمود حسن (تريزيجيه) تعرض للبصق من لاعب منافس خلال سجدة شكر عقب تسجيل هدف أمام فناربخشه في الدوري التركي لكرة القدم.

وقال طرابزون في حسابه على فيسبوك "هذا أمر مثير للاشمئزاز. ندين بشدة العمل غير الإنساني ضد لاعبنا تريزيجيه خلال مواجهة فناربخشه يوم 18 مايو".

وأضاف "إنه لأمر مثير للاشمئزاز أن يبصق ساميت أكايدين لاعب فناربخشه على لاعبنا بينما كان يسجد احتفالا بالهدف".

وطالب طرابزون الاتحاد التركي وفناربخشه باتخاذ رد فعل على هذا التصرف، وطالب المجتمع الرياضي بالتكاتف للتصدي لهذا الموقف.

وأظهرت صور ولقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بصق أكايدين نحو تريزيجيه، لكن اللاعب التركي نفي ذلك.

وكتب أكايدين على تويتر "أدين الادعاءات غير الأخلاقية من خلال التلاعب بتصرفي، وهذا تصرف يحدث مع الرياضيين".

وتقدم فناربخشه 3-صفر قبل أن يقلص تريزيجيه الفارق من ركلة جزاء قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ويأتي طرابزون سبور ثامنا، بينما يحتل فناربخشه المركز الثاني برصيد 71 نقطة وبفارق خمس نقاط عن غلطة سراي المتصدر.

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