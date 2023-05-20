بطولات الأندية الأوروبية.. فرصة ثلاثية لإيطاليا وثنائية لإنجلترا وأشبيلية يحمل لواء إسبانيا

المصدر: وام

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بعدما أعاد فريق روما الكرة الإيطالية إلى منصات التتويج في بطولات الأندية الأوروبية الموسم الماضي، ستكون الكرة الإيطالية على موعد مع ثلاث فرص للتتويج في الموسم الحالي.

وأحرز روما بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لقب النسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، ما منح الفريق فرصة المشاركة بشكل مباشر في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي.

وشق الفريق طريقه بنجاح في الموسم الحالي إلى نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز على باير ليفركوزن الألماني 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي من البطولة.

ومع تأهل فيورنتينا إلى نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، أصبح للكرة الإيطالية ثلاث فرص للمنافسة على ألقاب بطولات الأندية الأوروبية في الموسم الحالي، نظرا لتأهل انتر ميلان الإيطالي أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت الكرة الإيطالية حظيت بخمسة مقاعد في الدور نصف النهائي للبطولات الثلاثة للأندية الأوروبية في الموسم الحالي، ولكن ميلان ويوفنتوس لم يكملا الطريق وخرجا من نصف النهائي.

وعبر انتر ميلان إلى نهائي دوري الأبطال بالفوز 3-0 على ميلان في ديربي إيطالي خالص بالدور نصف النهائي.

وقال سيموني إنزاجي المدير الفني لانتر ميلان، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا): "في الأيام المقبلة، سندرك ما أنجزناه.. كان حلما بالنسبة لنا، وكنا نثق به دائما.. كان طريقا استثنائيا نحو النهائي".

ويلتقي انتر ميلان في النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يحلم بإحراز اللقب الأول في تاريخ مشاركاته بهذه البطولة، كما يأمل في إحراز ثلاثية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الحالي.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز في واحدة من المباريات الثلاث المتبقية له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم ليحرز لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر ستة مواسم.

كما يلتقي مانشستر سيتي مع جاره مانشستر يونايتد بنهائي كأس إنجلترا في 3 يونيو المقبل.

وفي الدوري الأوروبي، يحلم روما ومدربه مورينيو بإحراز اللقب بعد عام واحد من الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

ويلتقي روما في نهائي البطولة مع أشبيلية الإسباني صاحب الخبرة الكبيرة بالبطولة والذي تأهل للنهائي بالفوز على يوفنتوس الإيطالي 3-2 في مجموع مباراتيهما بالدور نصف النهائي للبطولة.

وبهذا، يحمل أشبيلية بمفرده لواء الكرة الإسبانية في المباريات النهائية لبطولات الأندية الأوروبية هذا الموسم بعد خروج ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

وقال خوسيه لويس ميندليبار المدي الفني لأشبيلية: "هدفنا كان بذل قصارى جهدنا في البطولة، وكل شيء سار على نحو جيد.. أطحنا بفريقين مميزين؛ مانشستر يونايتد ويوفنتوس، وسنواجه فريقا عظيما آخر ومدربا آخر مميزا في النهائي بالعاصمة المجرية بودابست".

وفي دوري المؤتمر الأوروبي، يستحوذ فيورنتينا على فرصة إيطالية أخرى للتتويج بلقب إحدى البطولات الأوروبية في الموسم الجديد؛ حيث يواجه ويستهام الإنجليزي في نهائي البطولة، ليستحوذ ويستهام على فرصة إنجليزية ثانية في المباريات النهائية الأوروبية هذا الموسم بعد الفرصة التي يمتلكها مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وكان فيورنتينا بلغ النهائي بالفوز على بازل السويسري 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب بالدور نصف النهائي للمسابقة، فيما تأهل ويستهام بالفوز على ألكمار الهولندي 3-1 في مجموع المباراتين بالمواجهة الأخرى في نصف النهائي.

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