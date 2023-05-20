غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أهم من دوري الأبطال

المصدر: د ب ا

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يعتقد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أكثر أهمية من الفوز بدوري أبطال أوروبا، خاصة وأن الفريق اقترب من حسم لقب الدوري في حال الفوز على تشيلسي يوم غد الأحد على ملعب الاتحاد.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن غوارديولا قوله في مؤتمر صحفي الجمعة: الدوري الممتاز هو أهم بطولة. لأن منافساته تقام على مدار 10 - 11 شهرا، بشكل اسبوعي. نحن محظوظون لإنهاء المسابقة على أرضنا وأمام جماهيرنا".

وأضاف: "المباراة الأخيرة هي الأصعب لأنها تشهد الكثير من المشاعر. لن نسامح أنفسنا إذا أصبحنا مشتتين".

وأردف: "الآن، نحن نعلم، لدينا ثلاث مباريات للتتويج باللقب. كل مباراة نفوز بها تساعدنا في المباراة التالية".

وأردف: "لا يمكننا أن ننسى الحقيقة، ما حدث أمام مانشستر يونايتد وأستون فيلا في السابق. كرة القدم عبارة عن انفعالات لحظية. إذا كان بإمكاننا أن نفوز على أرضنا، يحب أن نفعل ذلك".

وذكر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي أن الفريق يمكنه أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وسيتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري للمرة الخامسة في آخر ست مواسم إذا خسر أرسنال أمام نوتنغهام فورست اليوم السبت.

ولكن، إذا تفادى أرسنال، بقيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا، الخسارة على ملعب سيتي جراوند، سيحتاج مانشستر سيتي لتحقيق نفس النتيجة التي حققها أرسنال عندما يلتقي مع تشيلسي على ملعب الاتحاد يوم الأحد من أجل التتويج باللقب قبل نهاية الموسم بمباراتين.

أكد غوارديولا أن استمرار تفوق الفريق يعود للجهد الذي يبذله اللاعبون، والمدربون وكل العاملين.

وقال غوارديولا: "كمدير فني، أشعر أنني جزء من منظومة".

وأضاف: "لم أفكر أبدا أن هذا الامر يعود إليّ. أنا جزء من هذا، لا أنكر هذا، ولكن بدون العمل المذهل للمدير الرياضي أو المجلس ما كنا لنصل لهذا. اللاعبون هم أهم شيء".

وأكد: "أنا جزء من هذا وأشعر بفخر كبير لكوني هنا مجددا وأن تكون الأمور بأيدينا. أنا جزء من هذا. لست الشخص الوحيد عندما نخسر الدور قبل النهائي أو نهائي دوري أبطال أوروبا. لا أشعر أنني المسؤول الوحيد عن هذا".

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