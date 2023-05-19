إقصاء صلاح من جائزة الأفضل!

المصدر: البيان

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أصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة "أفضل لاعب" لهذا الموسم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على "تويتر"، قائمة المرشحين التي ضمت سبعة لاعبين ولم يكن بينهم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

وضمت القائمة ثنائي مانشستر سيتي متصدر المسابقة والأقرب للتتويج، إيرلينغ هالاند وكيفين دي بروين، وثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد، وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، وكيران تربيبير، ظهير نيوكاسل يونايتد، فيما خرج صلاح من الصورة تماماً، وفقاً لروسيا اليوم.

واعتبرت جماهير ليفربول وعشاق صلاح إقصاء النجم المصري ظلما بالنظر لأرقامه هذا الموسم.

ويحتل صلاح المركز الرابع في جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا.

كما قدم النجم المصري 10 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق، ما يعني أنه ساهم في 29 هدفا من أصل 70 هدفا لليفربول في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، فإن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، ضمت لاعبين مثل ساكا وراشفورد، وكلاهما يلعبان في مركز الجناح الذي يتألق من خلاله صلاح مع ليفربول، ويتفوق المصري رقميا على الثنائي الإنجليزي، في الأهداف والمساهمات التهديفية.

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