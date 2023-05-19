بمشاركة 24 منتخباً.. مونديال الشباب ينطلق غداً في الأرجنتين

المصدر: وام

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تنطلق غدا السبت فعاليات النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) لكرة القدم، والتي تستضيفها الأرجنتين من 20 مايو الجاري إلى 11 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من 6 اتحادات قارية للعبة.

وتحتضن الأرجنتين فعاليات البطولة للمرة الثانية في التاريخ؛ حيث سبق لها استضافة النسخة الـ13 في عام 2001، عندما توج منتخبها باللقب الرابع له من بين 6 ألقاب أحرزها في البطولة حتى الآن.

ويستحوذ المنتخب الأرجنتيني بهذا على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب (6 ألقاب)، مقابل 5 ألقاب لنظيره البرازيلي، ويخوض كل من الفريقين فعاليات النسخة المرتقبة بهدف تعزيز رصيده من الألقاب، كما تشارك معهما 3 منتخبات أخرى من أمريكا الجنوبية؛ هي كولومبيا والإكوادور وأوروجواي.

وعلى مدار 22 نسخة سابقة، حصدت منتخبات أمريكا الجنوبية 11 لقبا في مونديال الشباب عبر الأرجنتين والبرازيل، فيما توجت القارة الأوروبية باللقب في 10 نسخ، مقابل تتويج وحيد للقارة الأفريقية عن طريق غانا.

ويمثل الكرة العربية في هذه البطولة المنتخبان العراقي (من قارة آسيا) والتونسي (من قارة أفريقيا)، ولكن القرعة أوقعت الفريقين في مجموعة واحدة مع منتخبي أوروجواي وإنجلترا.

ويغيب عن هذه النسخة المنتخب الأوكراني حامل اللقب؛ والذي توج به في النسخة الماضية عام 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

ووزعت القرعة، التي أجريت بمدينة زيوريخ السويسرية في 21 أبريل الماضي، المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات؛ ضمت الأولى منتخبات الأرجنتين وأوزبكستان وجواتيمالا ونيوزيلندا، والثانية منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية والإكوادور وفيجي وسلوفاكيا، والثالثة منتخبات السنغال واليابان وإسرائيل وكولومبيا.

وضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيطاليا والبرازيل ونيجيريا وجمهورية الدومينيكان، والخامسة منتخبات أوروجواي والعراق وإنجلترا وتونس، فيما ضمت المجموعة السادسة منتخبات فرنسا وكوريا الجنوبية وجامبيا وهندوراس.

وتقام فعاليات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد بين فرق كل مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور التالي (دور الـ16) ويرافقهم أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الستة.

وعلى مدار تاريخ البطولة، توج 11 منتخبا بلقب مونديال الشباب، وكانت البطولة معرضا مبكرا لنجوم المستقبل في العديد من المنتخبات.

وكان من أبرز النجوم الذين قدمتهم البطولة في السنوات الأولى من مسيرتهم الكروية كل من الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، الذي توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في النسخة الثانية باليابان عام 1979.

كما كانت البطولة العالمية للشباب (تحت 20 عاما) من أبرز المحطات في مسيرة لاعبين آخرين من الأرجنتين مثل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني سابقا وباريس سان جيرمان الفرنسي حاليا، وسيرخيو أجويرو، وفاز اللاعبان بالكرة الذهبية للبطولة في نسختي 2005 و2007 على الترتيب.

ومن بين النجوم البارزين الذين قدمتهم البطولة أيضا كان الأرجنتينيان خافيير سافيولا وآنخل دي ماريا والبرازيليون كايو وجيوفاني وأدريانو وأوسكار.

ومن النجوم الذين سطعوا في مونديال الشباب أيضا الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد السابق ولاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا والنرويجي إيرلنج هالاند نجم مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي حاليا؛ حيث تألق هالاند في النسخة الماضية من مونديال الشباب عام 2019 ببولندا وأحرز جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة برصيد 9 أهداف.

كما يبرز من نجوم البطولة السابقين كل من الكرواتي دافور سوكر والبرتغالي لويس فيجو والإسباني تشافي هيرنانديز وفيدريكو فالفيردي.

وكان للإمارات بصمة واضحة في تاريخ البطولة من خلال استضافة نسخة 2003 من ناحية وتقديم أحد النجوم البارزين إلى العالم من خلال النسخة نفسها، وهو اللاعب إسماعيل مطر، الذي توج وقتها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.

وتشهد النسخة الجديدة أيضا مشاركة الحكم الدولي الإماراتي أحمد عيسى درويش ضمن حكام الفيديو.

وتفتتح فعاليات نسخة 2023 غدا بأربع مباريات؛ حيث يلتقي المنتخب الأرجنتين مع أوزبكستان وتلعب جواتيمالا مع نيوزيلندا في المجموعة الأولى، ويلتقي المنتخب الأمريكي نظيره الإكوادوري وتلعب فيجي مع سلوفاكيا غدا في المجموعة الثانية.

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