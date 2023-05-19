نجم ليفربول السابق: صلاح مثل ميسي ورونالدو لا يوجد منهم الكثير

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تغنى الكرواتي ديان لوفرين نجم ليفربول السابق، بالدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز، مؤكداً إنه يشبه الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فليس هناك الكثير منهم.

وقال لوفرين لموقع "ليفربول إيكو": "صلاح مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لا يوجد منهم الكثير، في المواسم الخمسة الماضية يسجل 25 أو 30 هدفاً في الموسم، رغم إن مركزه جناح، لكنه يسجل أهدافاً أكثر من هاري كين على سبيل المثال".

وأضاف: "نتحدث على الأقل مرتين في الأسبوع نتصل ببعضنا البعض، نحن أصدقاء جيدون حقاً ونخبر بعضنا البعض بالأسرار خارج كرة القدم، إنه لأمر رائع أن يكون لديك صديق مثل صلاح".

وأردف: "أجلس على الأريكة لأستمتع بمشاهدة التلفزيون وعندما أتصل به يجيب من المسبح، ويقول لي دعني أنهي جلسة السباحة وأعاود الاتصال بك، لا أحد يعرف مقدار الجهد البدني الذي يبذله صلاح ليكون على ما هو عليه، صلاح يقوم بعمل شاق حقاً".

يذكر أن صلاح ساهم في 29 هدفاً مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث أحرز 19 هدفاً وصنع 10 أهداف، ليصبح ثالث أفضل مساهم في المسابقة بعد آرلينغ هالاند وهاري كين.

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