رغم الإقصاء الأوروبي.. أنشيلوتي مستمر مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، خطة ريال مدريد للموسم المقبل المرتبطة ببقاء مدربه كارلو أنشيلوتي مدرباً للميرنغي، رغم خسارته الثقيلة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (1/5)، وإقصائه من البطولة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تأكد استمرار كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد لموسم آخر مع الميرنغي، مشددة على أن اللاعب رفض من أسبوع العرض المقدم له من السعودية، نظير البقاء مع الريال.

وأكدت أن الحال نفسه سيكون مع كروس ومودريتش، مشيرة إلى أن الثلاثي ضمن التواجد بالفعل للعب موسم جديد مع ريال مدريد.

وشددت الصحيفة على أن كل ما يتم التخطيط له الآن داخل الريال للموسم المقبل، سيكون باعتبار كارلو أنشيلوتي مدرباً للميرنغي، في إشارة واضحة إلى استمرار الإيطالي المخضرم مدرباً للريال الموسم المقبل.

وفي نفس الشأن، أكدت "ماركا" أن مسألة تجديد داني سيبايوس معقدة للغاية، فيما تركت إدارة النادي لناتشو القرار فيما يخص مستقبله، سواء بالبقاء أو الرحيل.

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