مدرب أرسنال يعترف: مانشستر سيتي أفضل فريق في تاريخ «البريميرليغ»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، غريمه مانشستر سيتي بأفضل فرق الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وكان أرسنال يحتل قمة البريميرليغ لفترة طويلة من الموسم الجاري، قبل أن ينتفض مانشستر سيتي ويخطف الصدارة، ويقترب خطوة كبيرة من الحفاظ على اللقب الذي اقتنصه الموسم الماضي من ليفربول.

وقال أرتيتا عن مانشستر سيتي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أرسنال ونوتينغهام فورست: "فريق رائع، أنظروا لما فعلوه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "سيتي كان قادراً على حصد 105 إلى 115 نقطة في الدوري الإنجليزي، لكنه لم يفعل لجودة المسابقة والفرق المشاركة".

وبسؤاله عن قدرة أرسنال على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، قال أرتيتا: "أظهرنا ذلك وما زلنا متواجدين في الصورة مع تبقي مباراتين، يمكن أن نصبح البطل أمام أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي (مانشستر سيتي)".

ويلتقي أرسنال مع نوتينغهام فورست غداً السبت، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز