بعد بلوغ نهائي الدوري الأوروبي.. مدرب إشبيلية: أقصينا فريقين عظيمين وسنلتقي بعظيمٍ آخر

المصدر: البيان

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يعتقد خوسيه لويس مينديليبار مدرب إشبيلية، أن فريقه لم يكن مرشحاً للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.

ويملك إشبيلية سجلاً مذهلاً في البطولة القارية، إذ حقق لقبها 6 مرات خلال العقدين الماضيين، كان آخرها موسم 2020/2019.

واقترب إشبيلية من اللقب السابع، بعدما تعادل مع يوفنتوس 1/1 في ذهاب نصف النهائي، ثم تفوّق عليه 1/2 في الإياب، وضرب موعداً مع روما في النهائي المقرر له 31 مايو الجاري.

وقال مينديليبار بعد موقعة الإياب: "هدفنا كان تقديم أفضل ما في وسعنا خلال هذه البطولة، وسارت كل الأمور على ما يرام".

وأوضح ابن الـ 62 عامًا: "لقد أقصينا فريقين عظيمين بحجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس، وفي بودابست سنلتقي بفريقٍ عظيمٍ آخر، ومديرٍ فنيٍ عظيمٍ أيضاً"، في إشارةٍ إلى جوزيه مورينيو مدرب الذئاب.

ونوّه مينديليبار في تصريحاتٍ نقلها موقع " Yardbarker": "الناس لم تتوقع منا فعل شيءٍ كهذا، لكننا حققناه".

وأكمل الرجل الذي تولى المهمة في مارس المنصرم: "لعبنا مباريات جيدة للغاية، لاسيما على أرضنا وبين جماهيرنا، واستحقينا بلوغ النهائي".

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