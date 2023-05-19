رغم تخطيه 33 عامًا.. ريال مدريد يهتم بضم مهاجم إسبانيول بسبب بنزيما

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدرس ريال مدريد التعاقد مع خوسيلو ماتو مهاجم إسبانيول، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وليس ماتو بالاسم الغريب على سانتياجو برنابيو، خاصة إنه خاض 3 مواسم مع رديف ريال مدريد، قبل أن يقضي موسم 2012/2011 مع الفريق الأول.

واكتفى خوسيلو ماتو بخوض مباراةٍ واحدةٍ في مسابقة الدوري الإسباني وتسجيل هدفٍ يتيمٍ، إلا أنه كان ضمن قائمة ريال مدريد التي توّجت باللقب.

وتنقّل ماتو بعد ذلك بين محطات كثيرة بين ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا، قبل أن يرتدي قميص إسبانيول يونيو 2022، وعلى الرغم من الوضعية السيئة للفريق الكتالوني في جدول ترتيب الموسم الحالي لليغا، حيث يجد نفسه في المركز الـ 19 وقبل الأخير، إلا أن ماتو فرض نفسه كأفضل هدّافي إسبانيول بـ 15 هدفاً، ليحتل المركز الثالث في ترتيب هدّافي المسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يطمع ريال مدريد في إيجاد بديلٍ لكريم بنزيما بغرض تخفيف الضغط عن نجمه، لاسيما في ظل معاناته من كثرة الإصابات مؤخراً.

ووفقاً لموقع "ريليفو"، فإن ريال مدريد يتوقع أن يكون عمر ماتو المتقدم (33 عامًا)، سبباً لاقتناعه بالجلوس بديلاً لبنزيما.

وأشار الموقع الإسباني، إلى أن المرحلة التي بلغها خوسيلو ماتو من مسيرته المهنية، ستجعله يرتضي بالمكوث أكثر من بعض اللاعبين الشبان على الدكة الاحتياطية.

وتتكهن التقارير بأن يصبح سعر ماتو مناسباً للغاية لريال مدريد في حال هبوط إسبانيول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز