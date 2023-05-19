بسبب أنشيلوتي.. روديغر يفشل في إخفاء مشاعر الغضب

المصدر: البيان

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بدت العصبية على أنطونيو روديغر صخرة دفاع ريال مدريد، بعد انتهاء موقعة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أثار لغطاً واسعاً في القمة المتجددة ضد مانشستر سيتي، حينما قرر وضع روديغر على دكة البدلاء، فعلى الرغم من المستوى الكبير الذي قدّمه الدولي الألماني في موقعة الذهاب، وقدرته على إيقاف آرلينغ هالاند هدّاف مانشستر سيتي، إلا أنه وجد زميله إيدير ميليتاو يشارك على حسابه.

وساهم ميليتاو في هزيمة ريال مدريد الثقيلة بنتيجة 0/4، لاسيما وأنه أحرز الهدف الثالث عن طريق الخطأ في مرماه.

ورصدت الكاميرات الغضب الواضح على روديغر في أعقاب اللقاء، من خلال مقطعٍ مصورٍ حقق انتشارًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شوهد صاحب القميص رقم 22 يمشي بسرعةٍ بالغةٍ واستياءٍ ملحوظٍ عبر المنطقة المختلطة المؤدية إلى خارج استاد الاتحاد.

ورفض روديغر التوقّف للإجابة على أي من أسئلة الصحفيين في المنطقة المختلطة، بسبب حالة الغضب التي سيطرت عليه حيث كان وجهة ممتعضاً لفشل الريال في الحفاظ على لقبه الأوروبي الأغلى أولاً، وكذلك كونه كان حبيساً لمقاعد البدلاء فترة طويلة من المباراة.

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