5 لاعبين مرشحين للرحيل عن مانشستر سيتي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يتوقع أن يستغني مانشستر سيتي، عن 5 لاعبين على الأقل لإفساح المجال للتعاقدات الجديدة للموسم المقبل، مع اقتراب الفريق من تحقيق الثلاثية الأهم هذا الموسم.

ويبدو إيكاي جوندوجان، سيكون أول المغادرين حسب ما أشارت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، مع انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري، إلا إنها أوضحت أن جوارديولا مدرب الفريق، يسعى للإبقاء على لاعب خط الوسط الذي يظل جزءًا لا يتجزأ من فريقه، بعدما سجل الألماني الدولي، 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وتوقعت الصحيفة انضمام اللاعب إلى برشلونة الإسباني، والذي توصل إلى اتفاق بسبب مشاكله المالية، أن جوندوجان وافق على اقتطاع مبلغ كبير من راتبه البالغ 140 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، من أجل تلبية رغبته في ارتداء قميص برشلونة الشهير.

وأكملت الصحيفة أن برناردو سيلفا (28 عاماً)، ورغم إنه سجل هدفين ساهم بهما في فوز سيتي 4-0 على ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي، إلا إنه دائماً ما كان مبتعداً عن الفريق على مدى الأشهر ال18 الماضية، وسجل اللاعب 52 هدفا، وقدم 56 تمريرة حاسمة في 290 مباراة، وأكدت الصحيفة أن بيع عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2025، سوف يساعد سيتي في تمويل صفقة مالية كبيرة لأي من اللاعبين جود بيلينجهام أو ديكلان رايس.

واعتبرت «ذا صن»، أن رحيل جواو كانسيلو، لن يكون مفاجأة لجماهير مانشستر سيتي، ورغم إنه كان عضو رئيسي في فريق جوارديولا منذ وصوله عام 2019، وغالبًا ما كان يُنظر إليه على أنه الأفضل في مركزه في الدوري، ولكن في يناير الماضي، تم نقل الظهير الموهوب على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ، بعد أن قيل إنه لم يحظ بالفرصة الحقيقية مع المدرب جوارديولا، وتم إبلاغه من قبل النادي الألماني أيضاً، بعدم الرغبة في بقاءه بعد نهاية فترة الإعارة، ويتردد أن النجم البرتغالي، تراقبه أندية تشيلسي وريال مدريد وأرسنال.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن كالفين فيليبس، أسس نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن بدأ معظم المباريات مع إنجلترا في «يورو 2020»، وحصل على جائزة أفضل لاعب في عام 2021 مع منتخب «الأسود الثلاثة»، وأنضم في صفقة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني من ليدز يونايتد إلى سيتي، لكنه قضى وقتًا طويلاً إما بسبب الإصابة أو على مقاعد البدلاء، وبعد عودته إلى سيتي من كأس العالم، قال جوارديولا أن اللاعب ازداد وزنه.

واختتمت الصحيفة، بتوقعها بأن يكون ايمريك لابورت، على استعداد آخر للمغادرة هذا الصيف، بعدما أصبح الخيار الخامس لقلب دفاع السيتي بسبب الشكل المثير للإعجاب لمانويل أكانجي وناثان آكي وجون ستونز وروبن دياس، وأكدت حرص المدافع على مغادرة النادي بحثًا عن مشاركة منتظمة.

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