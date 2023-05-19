أشبيلية يطيح باليوفي ويواجه روما بنهائي الدوري الأوروبي

المصدر: د ب ا

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أطاح أشبيلية الإسباني بآمال ضيفه يوفنتوس الإيطالي، وصعد على حسابه للمباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، مساء الخميس.

وقلب أشبيلية تأخره صفر / 1 أمام يوفنتوس إلى انتصار ثمين ومستحق 2 / 1، بعد التمديد في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما بمدينة تورينو الإيطالية الأسبوع الماضي، ليلجأ الفريقان إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، حسم خلاله أشبيلية صعوده إلى النهائي.

واتسمت المباراة التي أقيمت على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان)، بالإثارة منذ اللحظات الأولى، حيث شهدت العديد من الفرص الضائعة من كلا الفريقين، غير أن اللاعبين البدلاء الذين دفع بهم مدربا الفريقين ساهموا في إضافة المزيد من المتعة، بعدما سجل 3 منهم أهداف اللقاء.

وبادر يوفنتوس بالتسجيل عن طريق الصربي دوشان فلاوفيتش في الدقيقة 65، قبل أن يتعادل خيسوس سوسا لأشبيلية في الدقيقة 71.

وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي الذي شهد تسجيل أشبيلية هدف الصعود للنهائي بواسطة نجمه الأرجنتيني إيريك لاميلا في الدقيقة 95، قبل أن يلعب الفريق الأندلسي بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الأرجنتيني ماركوس أكونيا في الدقيقة 115 لحصوله على الإنذار الثاني.

وبذلك، ضرب أشبيلية، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 6 ألقاب، موعدا مع روما الإيطالي في المباراة النهائية التي تجرى في 31 مايو الجاري، بملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست.

وكان روما اقتنص ورقة الترشح الأولى للنهائي، عقب فوزه 1 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على بايرليفركوزن الألماني، في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

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