مان سيتي.. أرقام قياسية في الطريق إلى عرش أوروبا

المصدر: عواصم - وكالات

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حقق مانشستر سيتي ومدربه المتألق غوارديولا، أكثر من رقم قياسي ومميز في مباراة الفريق، أول من أمس، أمام غريمه ريال مدريد، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في طريقه للمنافسة على عرش أوروبا في مباراة النهائي أمام إنتر ميلان، 10 يونيو المقبل، وكان تحقيق مان سيتي الفوز على «الملكي» والتأهل للنهائي من الاحتمالات الطبيعية للمباراة، ولكن الفوز برباعية نظيفة، كان من الخيال على رأي عدد من المشجعين.

وحمل الفوز الكبير رقم 15 على التوالي في المباريات التي يخوضها مانشستر سيتي على ملعبه بمختلف البطولات هذا الموسم، ورفع رصيده من الأهداف في هذه المباريات إلى 53 هدفاً مقابل 7 أهداف دخلت مرماه، فيما بلغ مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا النهائي الرابع له في «أبطال أوروبا»، ليصبح ثاني أكثر المدربين وصولاً للنهائي بعد الإيطالي أنشيلوتي مدرب «الملكي»، الذي خاض النهائي 5 مرات سابقة.

وعادل غوارديولا رصيد 4 مدربين كبار آخرين بلغوا النهائي 4 مرات سابقة وهم الإيطالي مارشيلو ليبي والألماني يورغن كلوب والإسباني ميغيل مونوز والاسكتلندي سير أليكس فيرجسون.

وأصبح برناردو سيلفا، الذي سجل الهدفين الأول والثاني للفريق في مباراة الرباعية، ثالث لاعب يحرز هدفين في مباراة واحدة بنصف النهائي لدوري الأبطال أمام ريال مدريد، وسبقه إلى هذا الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق برشلونة في 2011، والبولندي ليفاندوفسكي لفريق بوروسيا دورتموند في 2013.

وجاءت اعترافات أنشيلوتي مدرب«الملكي»، بأحقية سيتي بالفوز شهادة جدارة لـ «القمر السماوي» حيث قال «مانشستر سيتي استحق النهائي وضغط علينا ما جعل من الصعب بناء اللعب كما نريد، إنها هزيمة مؤلمة وعندما تواجه منافساً بهذه القوة، لا تكون لديك فرصة لبلوغ النهائي».

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