لايبزيغ عقبة في طريق بايرن للقبه الـ11 تواليا

المصدر: أ ف ب

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تنتظر بايرن ميونيخ قمة نارية أمام ضيفه لايبزيغ الثالث السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم، في طريقه إلى اللقب الحادي عشر تواليا.

يسعى العملاق البافاري الى مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الرابع تواليا والـ21 هذا الموسم لتعزيز صدارته أمام مطارده المباشر وغريمه بوروسيا دورتموند الذي يخوض اختباراً سهلاً أمام مضيفه أوغسبورغ الثالث عشر.

ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 68 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام دورتموند، وفي المرحلة الأخيرة الأسبوع المقبل يحل الأول ضيفا على كولن العاشر، ويلعب دورتموند مع ضيفه ماينتس.

- "اختبار أصعب" -

وأكد رئيس بايرن ميونيخ هربرت هاينر إنه يتوقع خروج فريقه منتصراً من صراعه الشرس مع دورتموند على لقب البوندسليغا، مضيفا "الأمر بأيدينا. علينا أن نفوز بمباراتينا لنكون الأبطال في النهاية. وأعتقد أن هذا سيحدث".

وتابع "فريقنا يتطور مع كل مباراة. وهذا يمنحني شعورا بالثقة".

ويدرك بايرن ميونيخ ومدربه الجديد توماس توخل جيدا أهمية النقاط الثلاث أمام لايبزيغ من أجل التشبث بالصدارة، على أمل خدمة من أوغسبورغ بفرض التعادل او الفوز على دورتموند لحسم اللقب.

لكن مهمة النادي البافاري الذي أكرم وفادة ضيفه شالكه بنصف دزينة نظيفة من الاهداف في المرحلة الماضية، لن تكون سهلة أمام لايبزيغ الذي ضرب بدوره بقوة في مبارياته الثلاث الاخيرة بالعلامة الكاملة.

وحذَّر توخل لاعبيه عقب الفوز الكبير على شالكه بقوله "لا يجب أن نفرط في الاحتفال بهذا الفوز الكبير، سنكون أمام اختبار أصعب السبت".

وما يزيد مهمة بايرن صعوبة أن لايبزيغ لم يضمن حتى الآن حسابيا بطاقته إلى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق أربع نقاط عن فرايبورغ الخامس والذي يفتتح المرحلة الجمعة باستضافة فولفسبورغ السادس.

ويسعى لايبزيغ الى فك عقدته امام النادي البافاري حيث لم يفز عليه سوى مرة واحدة وكانت في مارس 2018، وهو يعول على المعنويات العالية للاعبيه في الاونة الاخيرة وإصرارهم على حجز إحدى البطاقتين الاخيرتين المؤهلتين الى مسابقة دوري الابطال.

وكان لايبزيغ الذي سيدافع عن لقبه بطلا لمسابقة الكأس المحلية امام أينتراخت فرانكفورت في الثالث من يونيو المقبل، فرض التعادل على بايرن ميونيخ 1-1 ذهابا في البوندسليغا.

ومن المرجح أن يستعيد لايبزيغ خدمات حارس مرماه المجري المخضرم بيتر غولاتشي بعد غياب استمر سبعة أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، تعرض لها في أكتوبر الماضي ضد سلتيك الاسكتلندي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

- دورتموند يتربص -

وإذا كان فوز بايرن السبت وتعادل أو هزيمة دورتموند سيضع حدًا لكل التشويق في ألمانيا، فإن تعادل أو خسارة بايرن ستفتح الباب أمام بوروسيا دورتموند لانتزاع الصدارة والاقتراب أكثر من وضع حد لهيمنة غريمه على اللقب في الأعوام العشرة الأخيرة.

وتألق دورتموند بشكل كبير على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" هذا الموسم حيث حقق 14 فوزًا مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة، لكنه يعاني الأمرين خارجه.

ولم يفز دورتموند خارج أرضه منذ 25 فبراير عندما تغلب على هوفنهايم 1-0، سقط بعدها في فخ التعادل ثلاث مرات امام مضيفيه شالكه وشتوتغارت وبوخوم وخسر امام بايرن ميونيخ.

وسيحاول رجال المدرب إدين تيرزيتش الأحد الفوز على أوغسبورغ الذي ضمن بشكل كبير بقاءه في الدرجة الأولى والذي اعترف مدربه إنريكو ماسين في تصريح لصحيفة "سبورت بيلد" الأسبوعية بأنه سيكون سعيدًا بفوز بوروسيا بلقب الدوري.

وقال تيرزيتش عقب الفوز الكبير على بوروسيا مونشنغلادباخ 5-2 في المرحلة الماضية: "الموسم "لم ينته بعد لأنه لا يزال لدينا مهمتان يجب إنجازهما. نحن بالتأكيد بحاجة إلى القيام بعمل أفضل بعيدًا عن القواعد".

وأضاف "كانت هناك بعض الأشياء التي لم نحبها في هذا الموسم، ولذلك لسنا في الصدارة، ما زلنا في دور الصياد. سنطارد كل شيء حتى النهاية".

وتفتتح المرحلة الجمعة بمباراة فرايبورغ الخامس (56 نقطة) مع فولفسبورغ السادس (49). ويسعى صاحب الارض الى استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين للابقاء على آماله في منافسة لايبزيغ (60) وأونيون برلين (59) وتشديد الخناق عليهما.

ويحل أونيون برلين ضيفا على هوفنهايم الرابع عشر السبت.

ويلعب السبت أيضا فيردر بريمن مع كولن، وهرتا برلين مع بوخوم، وشالكه مع أينتراخت فرانكفورت، والأحد ماينتس مع شتوتغارت، وباير ليفركوزن مع بوروسيا مونشنغلادباخ.



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