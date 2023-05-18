كان علينا تجرّع السم.. غوارديولا: استعنت بإنتر للتغلب على ريال مدريد

المصدر: البيان

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كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن الطريقة التي استحث بها لاعبيه على تخطي ريال مدريد.

وتصادم الفريقان في موقعة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتفوق مانشستر سيتي برباعيةٍ نظيفةٍ، بعدما أسفرت قمة الذهاب عن التعادل بنتيجة 1/1، وضرب سيتي موعداً في المباراة النهائية مع انتر ميلان، الذي تفوق بدوره على جاره اللدود ميلان في نصف النهائي.

وصرّح غوارديولا: "كنا قد تحدثنا قبل النزول إلى أرضية الملعب، وقلت لهم هل تريدون اللعب ضد انتر ميلان أم لا؟ أسألوا أنفسكم، إذا لعبنا 90 دقيقةً ونحن نفكر بأننا نريد مواجهة انتر ميلان، فسنتغلب على ريال مدريد".

ونوّه غوارديولا في تصريحاته لموقع "جول" العالمي: "لعبوا أمام ريال مدريد بتلك الروح المعنوية، كان من الصعب للغاية الخسارة في الموسم الماضي بالطريقة التي خسرنا بها"، في إشارةٍ إلى إقصائه من المسابقة القارية على يد ريال مدريد أيضاً.

وأكمل بهذا الصدد: "كان علينا أن نتجرّع السم، فحينما تبيّنت مواجهتنا لريال مدريد في نصف النهائي، قلت لنفسي أريد الفوز بها".



وأتم: "المستوى الفني الذي قدّمه سيتي أمام الريال هو الأعلى على مدار مسيرتي المهنية في دوري أبطال أوروبا".

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