ليفربول خارج الصورة.. ماني في طريق العودة إلى الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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زعمت تقارير إنجليزية، بأن مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد باتا الأقرب للتعاقد مع ساديو ماني نجم بايرن ميونخ.

ولا يعيش ماني أفضل فتراته في استاد أليانز أرينا، لاسيما في أعقاب الاشتباك بالأيدي بينه وبين ليروي ساني زميله في البافاري.

ويرغب بايرن ميونخ في التخلص من ماني مع فتح باب الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقف راتب ماني السنوي كعائقٍ أمام العديد من الأندية التي قد تطمع في الحصول على خدماته، حيث يتقاضى ما لا يقل عن 17.4 مليون جنيهاً إسترلينياً.

واستبعدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عودة ماني إلى ليفربول، الفريق الذي ارتدى شعاره بين 2016 و2022 قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ، وعزت ذلك الرأي إلى تعاقد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، مع العديد من الأسماء الهجومية منذ ذلك الحين، مثل كودي جاكبو.

ولفتت الصحيفة أن مانشستر يونايتد مهتم بماني، وقادرٌ على تكبّد الراتب السنوي المرتفع لابن الـ 31 عامًا، وكذلك هو الحال مع نيوكاسل يونايتد، الذي يقترب من المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2023.

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