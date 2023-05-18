أسطورة انتر: سيتي سيخوض النهائي مضغوطاً.. ولدينا النضج الكافي لحسم اللقب

المصدر: البيان

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تكهّن ماركو ماتيرازي أحد أساطير انتر ميلان، بأن يخوض النيراتزوري نهائي دوري أبطال أوروبا بدون ضغوطات.

وعبر انتر ميلان عقبة جاره اللدود ميلان في نصف النهائي، ليتقرر لقائه بمانشستر سيتي في النهائي الحلم.

وكان مانشستر سيتي بدوره تفوّق على ريال مدريد حامل اللقب، حيث كبّده هزيمةً ثقيلةً بلغت 0/4 ضمن موقعة الإياب.

ونوّه ماتيرازي في حوارٍ مع قناة "انتر تي في" التلفزيونية: "سيكون النهائي ممتعاً، لأن الضغط سيكون على الطرف الآخر"، ويرجّح المدافع السابق بأن الضغط ربما سيكون أكبر على مانشستر سيتي، وعلى الرغم من أن انتر لا يعد الطرف المرشّح للتتويج بطلاً، فقد أكد ماتيرازي: "احتفظت بشباكٍ نظيفةٍ في 8 مباريات من دوري أبطال أوروبا، وذلك يعني بأنك تتحلى بالنضج الكافي للفوز باللقب".

وأكمل: "نحن بحاجةٍ إلى الأداء المثالي، وأن نستغل الفرص القليلة التي ستسنح لنا، علينا الذهاب إلى إسطنبول بثقةٍ، وبسعادةٍ بأننا حققنا هدفاً كان يبدو حلماً حتى وقتٍ قريبٍ".

وفيما يتعلق بموقعة إياب الدور نصف النهائي ضد الغريم التقليدي ميلان، شدد ماتيرازي: "لم يكن لدي شكٌ بأننا سنتأهل، انتر ميلان كان الطرف الأفضل، واستحق العبور".

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