بعد الإقصاء من «الشامبيونزليغ».. أنشيلوتي: سأقاتل مع ريال مدريد للفوز بلقبٍ آخرٍ

المصدر: البيان

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دحض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أي أقاويل عن إمكانية إقالته بعد توديع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.

وبعدما فرض على مانشستر سيتي التعادل بنتيجة 1/1 في الذهاب، تكبّد ريال مدريد هزيمةً ثقيلةً بنتيجة 0/4 في الإياب.

وسألت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنشيلوتي عما إذا كان يتوقع البقاء على رأس الإدارة الفنية للفريق، وأجاب المدرب الذي يرتبط مع ريال مدريد بعقدٍ ممتدٍ حتى 2024: "في الموسم المقبل سأكون هنا للقتال على الفوز بلقبٍ آخرٍ لدوري أبطال أوروبا".

وواصل: "لا أحد يشكك بي، أعتقد بأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كان واضحاً في حديثه قبل 15 يوماً، أما ما يقوله لي بشكلٍ خاصٍ فلن أفصح عنه".

وعن موقعة الإياب اعترف ابن الـ 63 عامًا: "لقد خسرنا أمام فريقٍ يتفوق علينا في الجودة والحماسة، في الموسم الماضي كنا الأعلى كعباً، وفي هذا الموسم هم الأعلى كعباً، إنها هزيمةٌ مؤلمةٌ للغاية، ولكنهم كانوا أفضل منا بكثيرٍ، وليس ثمة خيارٍ سوى التفكير في الموسم المقبل".

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