بعد رباعية مانشستر سيتي.. كارفاخال: نحن ريال مدريد وسنعود أقوى

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وعد داني كارفاخال الظهير الأيمن لريال مدريد، بعودة فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2023.

وقسى مانشستر سيتي على ريال مدريد في موقعة الإياب، حيث تفوق عليه برباعيةٍ نظيفةٍ بعدما كانت موقعة الذهاب أسفرت عن تعادلهما بنتيجة 1/1.

وفي الوقت الذي أٌقصي فيه حامل اللقب، فقد تأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية، حيث سيلتقي بإنتر ميلان الإيطالي.

واعترف كارفاخال في حديثه لقناة "موفيستار" الإسبانية: "كان الخصم أفضل منا في مباراة الإياب، لقد تفوقوا علينا بفارقٍ كبيرٍ، كنا ندرك بأنهم أقوياء للغاية على أرضهم وبين جماهيرهم، ولكن بعد مباراة الذهاب اعتقدنا بأنه يمكننا خوض مباراة أفضل".

وواصل: "لقد افتقدنا إلى شيءٍ ما، لم يكن الشخصية، ولكننا سمحنا لأنفسنا بالتعرض للضغط الشديد منذ البداية".

وعبّر كارفاخال عن قناعته بأن ريال مدريد قدّم أفضل فتراته في شوط المباراة الثاني، واختتم تصريحاته، مؤكداً: "نحن ريال مدريد، سنعود أقوى من ذي قبل، سنعمل بجهدٍ في الموسم المقبل لنصل إلى هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز