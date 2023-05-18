بيرناردو عن رأسيته في ريال مدريد: قصير لكني بارع بضربات الرأس

المصدر: البيان

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أفصح بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، عن الدوافع التي جعلته يتعملق في مواجهة ريال مدريد، في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية.

وسجل سيلفا هدفين في شباك تيبو كورتوا، ليساهم في خروج مانشستر سيتي منتصراً بنتيجة 0/4 الساحقة، من موقعة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وضرب مانشستر سيتي موعداً في المباراة النهائية مع انتر ميلان، الذي كان قد تخطى بدوره جاره اللدود أي سي ميلان في موقعتي نصف النهائي.

واعترف سيلفا قائلاً: "أدائي في مباراة الذهاب لم يكن ما كنت أرغب فيه، وأردت أن أحاول التعويض لأنني لم أشعر بأنني في حالةٍ جيدةٍ على الإطلاق بعد تلك المواجهة".

وأردف: "ليلةً الإياب كانت رائعةً بالنسبة لنا، لقد علمنا بأنها ستكون مواجهةً صعبةً، ولكن أن تتغلب برباعيةٍ نظيفةٍ على ريال مدريد على أرضك وبين جماهيرك هو أمرٌ مذهلٌ".

وأكمل: "كنا مرنين ومتحمسين للغاية، ومنظمين في الوقت ذاته، أنا سعيدٌ للغاية بهذا الأداء".

وعلّق سيلفا على هدفه الثاني في شباك ريال مدريد والذي جاء برأسيةٍ، فقال مازحاً، "أنا قصيرٌ، ولكنني بارعٌ بضربات الرأس، أليس كذلك؟"

وتحدّث صاحب القميص رقم 20 عن انتر ميلان، والذي سيصطدم بفريقه في النهائي الحلم 10 يونيو المقبل، حيث قال: "يبدون أقوياء ومنظمين للغاية من الناحية الدفاعية، كما يتسمون بالسرعة في الهجمات المرتدة، فستكون مباراةً صعبةً".

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