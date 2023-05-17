خطأ كارثي قبل لقاء الريال وسيتي.. الاتحاد الأوروبي يحدد طرفي نهائي «الشامبيونزليغ»

المصدر: البيان

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وقع حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في خطأ كارثي، بعدما قام بنشر تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، يعلن خلالها عن الطرف الآخر لنهائي دوري أبطال أوروبا، مع إنتر ميلان الإيطالي.

وكان انتر ميلان حجز مقعده بنهائي الشامبيونزليغ لهذا الموسم، بعدما تخطى غريمه التقليدي ميلان في الدور نصف النهائي، ذهابًا وإيابًا.

وجاءت تغريدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قبل وقت قليل من انطلاق لقاء إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وريال مدريد، التي تقام على ملعب الأول، وسيتحدد على أثر نتيجتها الطرف الثاني للنهائي.

وظهر في تغريدة "يويفا"، نادي ريال مدريد يمثل الطرف الثاني في المباراة النهائية، رغم تساوي كافته مع مانشستر سيتي، في ظل عدم انطلاق مباراة الإياب وقت نشر التغريدة، وكذلك انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت على أرض الميرنغي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبعد الخطأ الكارثي لحساب "يويفا" والهجوم الذي تعرض له من جانب جماهير مانشستر سيتي تحديداً، قام المسؤولون عن الحساب بنشر تغريدة أخرى يظهر فيها النادي الإنجليزي كطرف ثاني في المباراة النهائية، لكنها كانت خطوة لم تشفع لهم أمام الاستياء الجماهيري، فما كان لهم سوى حذف التغريدتين في النهاية.

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