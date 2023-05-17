سيتي في الصدارة .. الأندية الإنجليزية تسيطر على قائمة الأعلى قيمة سوقية

المصدر: وام

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فرضت الأندية الإنجليزية مجددا حضورها القوي على المراكز الأولى بقائمة أعلى فرق الأندية من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم، واستحوذت على 6 من المراكز الـ10 الأولى بالقائمة.

وفي أحدث تصنيف صادر عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والفرق، تربع فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم على رأس القائمة بقيمة سوقية بلغت 1.05 مليار يورو.

ويضم الفريق بين صفوفه مجموعة من أبرز النجوم حاليا، وفي مقدمتهم المهاجم النرويجي الشاب إيرلنج هالاند وصانع اللعب البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين.

وبرغم تواضع مستوى نتائجه في الموسم الحالي، وتراجع ترتيبه إلى وسط جدول المسابقة، احتل تشيلسي المركز الثاني في القائمة بقيمة سوقية بلغت 1.02 مليار يورو، بفضل الصفقات التي أبرمها النادي في آخر فترتي انتقالات قبل بداية الموسم الحالي وفي منتصف الموسم.

وكان من أبرز الصفقات التي أبرمها تشيلسي التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022، والذي أصبح اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي إثر انتقاله من بنفيكا البرتغالي إلى تشيلسي في يناير الماضي مقابل 121 مليون يورو.

وجاء بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني في المركز الثالث بالقائمة بقيمة سوقية بلغت 979.70 مليون يورو، وتلاه أرسنال الإنجليزي (890 مليون يورو) وباريس سان جيرمان الفرنسي متصدر الدوري الفرنسي (882.55 مليون يورو) .

وامتدادا للحضور القوي للأندية الإنجليزية في المراكز الأولى بالقائمة، احتل ليفربول (879 مليون يورو) ومانشستر يونايتد (795.70 مليون يورو) وتوتنهام (680.30 مليون يورو) المراكز السادس والثامن والعاشر على الترتيب.

وشغل ريال مدريد الإسباني (860.80 مليون يورو) وبرشلونة (767 مليون يورو) المتوج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، المركزين السابع والتاسع على الترتيب.

وجاء نابولي المتوج بلقب الدوري الإيطالي في المركز الـ11 بقيمة سوقية بلغت 629 مليون يورو، متفوقا على ميلان (547.25 مليون يورو) وانتر ميلان (534.45 مليون يورو) الإيطاليين، واللذين التقيا في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولكنهما احتلا المركزين الـ13 والـ14 على الترتيب بقائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية، وذلك خلف بوروسيا دورتموند الألماني (547.70 مليون يورو).

وبهذا، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للفرق الأربعة التي خاضت فعاليات نصف النهائي لدوري الأبطال الأوروبي؛ وهي مانشستر سيتي وريال مدريد وميلان وانتر ميلان، 2 مليار و992.5 مليون يورو.

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