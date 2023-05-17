‎قبل موقعة مانشستر سيتي.. أنشيلوتي: التاريخ يميز الريال في دوري الأبطال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فريقه يحتاج إلى أكثر من الموهبة الفردية للتغلب على مانشستر سيتي، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في العقد الأخير منها ثلاثة مع زين الدين زيدان واثنان مع أنشيلوتي، بما في ذلك الموسم الماضي عندما تغلب على سيتي في الدور قبل النهائي 6/5 في مجموع المباراتين.

وتعادل الفريقان في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية بإسبانيا، حيث تقدم ريال مدريد بهدف مذهل لفينيسيوس جونيور لكن كيفن دي بروين لاعب سيتي أدرك التعادل في الشوط الثاني.

وحذر أنشيلوتي الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات كمدرب وهو رقم قياسي مع ميلان وريال مدريد، لاعبيه من التراخي أمام المنافس على ملعب الاتحاد.

وقال الإيطالي المخضرم في تصريحات صحفية: "الجودة وحدها لا تكفي لمواجهة مثل هذه المباريات، يجب أن يكون لديك أشياء أخرى، ليس من السهل شرح وصفة ريال مدريد للنجاح، لكنني أعتقد أن دوري أبطال أوروبا مميز لريال مدريد بسبب التاريخ".

وتوقع المدرب الإيطالي مباراة متكافئة مثلما حدث في تعادل الأسبوع الماضي، وأضاف: "المباراة لن تكون مختلفة عن الذهاب، نريد تحسين بعض الأشياء من الأسبوع الماضي، سيتي لديه أفضل فريق في أوروبا في الوقت الحالي وسيكون الأمر مثيراً".

وأتم: "عندما نتعامل مع منافس بهذا الحجم لا ننظر إلى لاعب أو لاعبين بعينهم، نحن لا نفكر فقط في هالاند، وماذا عن كيفن دي بروين؟ وماذا عن جندوجان؟ وماذا عن رياض محرز؟ ستكون مباراة صعبة".

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