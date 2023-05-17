غوارديولا: سمعتي لا تتوقف على الشامبيونزليغ.. إرثي استثنائي بالفعل

المصدر: البيان

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن التتويج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، لن يحدد الإرث الذي صنعه مع النادي، خاصة إنه بالفعل إرث استثنائي، حسب ما جاء على لسانه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن مانشستر سيتي اقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في آخر 6 أعوام تحت قيادة غوارديولا، الذي يمكنه التتويج بالثلاثية، لاسيما وأن سيتي مازال ينافس على بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وستكون الفرصة سانحة لمانشستر سيتي اليوم الأربعاء للوصول للمباراة النهائية بدوري الأبطال، عندما يستضيف ريال مدريد في إياب قبل النهائي، علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا انتهت بالتعادل 1/1.

ولطالما كان الهدف الأسمى لفريق مانشستر سيتي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكن غوارديولا الذي توج باللقب مرتين مع برشلونة وحقق 9 ألقاب كبرى مع مانشستر سيتي، لا يعتقد أن سمعته تتوقف على هذا، حيث قال: "إرثي استثنائي بالفعل، وصلنا إلى هذا الدور عدة مرات، لسنا أغبياء، ونعلم أهمية مواجهة الريال جيداً".

وأردف: "الإرث هو أننا قمنا بأشياء رائعة لعدة سنوات، الجماهير ستتذكر هذا الجيل من اللاعبين الذين سجلوا العديد من الأهداف لخمس أو ست سنوات واستقبلوا أهدافاً قليلة، فزنا بالعديد من البطولات، وينبغي على الناس أن تتذكر هذا، سواء سيتذكروننا أم لا، لكننا حظينا بوقت جيد للغاية".

وهيمن مانشستر سيتي على أغلب فترات لقاء الذهاب أمام ريال مدريد، ولكن الريال كان أكثر حدة في الهجمات المرتدة وصنع فرصاً أكثر للتسجيل.

ويفتقد مانشستر سيتي جهود ناثان أكي بسبب إصابة في أوتار الركبة، وبخلاف أكي سيخوض الفريق المباراة بصفوف مكتملة.

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