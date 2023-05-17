‎رغم تألقه في هذا المركز.. مودريتش: كامافينغا لا يحبّذ اللعب كظهيرٍ أيسر

المصدر: البيان

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اعترف لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، بأن زميله إدواردو كامافينغا لا يحبّذ اللعب كظهيرٍ أيسر.

وسرق كامافينغا الأضواء حينما شغل هذا المركز في موقعة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن تعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1/1.

وكان من المتوقع أن يستمر كامافينغا كظهيرٍ أيسر في موقعة الإياب، حيث ينشط اللاعب في متوسط الميدان بالمقام الأول.

وقال مودريتش عن كامافينغا: "منذ وصوله إلى ريال مدريد، نضج كثيراً، وبرهن على أنه يستطيع اللعب بشكلٍ جيدٍ للغاية في مركز الظهير الأيسر".

وأقر في التصريحات المقتضبة التي نقلها موقع "جول" العالمي: "إنه لا يحب اللعب في مركز الظهير الأيسر، لكنه يبلي البلاء الحسن، وآمل أن يبلي البلاء الحسن في أي مركز يخوض فيه المباراة".

وأكد مودريتش جاهزية كامافينغا لمواجهة مانشستر سيتي، حيث قال: "إنه على ما يرام، وسيخوض المباراة".

ويستضيف مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد نظيره ريال مدريد، في تمام الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت الإمارات، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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