بعدما أبدى صلاح غضبه لاستبداله.. كلوب: هناك لاعبين آخرين يستحقون

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، على ردة فعل محمد صلاح نجم الريدز، بعدما تم استبداله خلال لقاء فريقه أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

وظهر صلاح غاضباً خلال استبداله في الدقيقة 88 من المباراة، خاصة إنه كان يرغب في تسجيل هدف، في ظل احتلاله المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفاً، مبتعدًا عن الصدارة التي يحتلها النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 36 هدفاً.

وقدم صلاح أداء مميزاً خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي، حيث نجح في صناعة 3 أهداف.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" حول ظهور علامات الغضب على ملامح صلاح أثناء استبداله: "نعم، ربما يبدو الأمر كذلك، ولكن علينا منح بضع دقائق للاعبين الذين يستحقون المشاركة، وأعتقد أن الأمور على ما يرام، صلاح قدم مباراة كبيرة، وساهم في 3 أهداف، وشكل تهديداً كبيراً على الخصم".

واختتم كلوب تصريحاته، قائلاً: "صلاح خرج فقط قبل النهاية بـ 3 دقائق، اعتقد أن خروجه في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ليست مشكلة كبيرة".

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