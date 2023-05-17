قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة.. مخاوف من إصابة فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، القلق قبل المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب رامون ألفاريز الصحفي بصحيفة "ماركا" الإسبانية، هناك مصادر داخل ريال مدريد أكدت إن فينيسيوس يعاني من بعض المشاكل الجسدية.

وعاد ألفاريز وأكد أن فينيسيوس سيشارك بشكل طبيعي أمام مانشستر سيتي، وذلك بعد أن أبدت جماهير ريال مدريد قلقها بشأن موقف اللاعب في هذه المباراة المصيرية، لاسيما أن اللاعب البرازيلي يعتبر حالياً هو النجم الأبرز في صفوف الميرنغي.

وفي نفس الوقت، أكد ألفاريز أن كامافينغا جاهز للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي الحاسمة بشكل طبيعي، بعد الإصابة التي سبق وتعرض لها في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني.

ويقام إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد، اليوم الأربعاء، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، الأسبوع الماضي، بالتعادل الإيجابي 1/1.

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