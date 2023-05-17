اعتقال 11 لاعباً بسبب التلاعب في هونغ كونغ

المصدر: (هونغ كونغ - أ ف ب)

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اعتقلت السلطات في هونغ كونغ 11 لاعب كرة قدم من فريق واحد، وأشارت صحف محلية إلى أن النادي المعني هو هابي فالي، أحد أعرق الأندية في هونغ كونغ، بسبب مزاعم حول التلاعب بنتائج المباريات في الدوري المحلي، بحسب ما أعلنت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في المدينة أمس.

بعد تحقيق استمر لمدّة عام، أوقفت لجنة مكافحة الفساد المستقلة 23 شخصاً، بينهم مدرّب، حول مزاعم التلاعب بنتائج المباريات في الدرجة الثانية في هونغ كونغ. وتشمل المزاعم الرشوة، التلاعب بنتائج المباريات، بحسب ما قالت كايت تشويك المحققة الرئيسة: هذه العملية هي الأوسع في السنوات الأخيرة التي تجريها اللجنة ضد مكافحة التلاعب بنتائج المباريات.

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