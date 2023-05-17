مان سيتي يسعى لفك عقدة ريال مدريد الليلة

المصدر: مانشستر - أ ف ب

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يبحث مانشستر سيتي عن الاستفادة من عامل الأرض لفك عقدته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام ريال مدريد، عندما يستضيفه الليلة (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) على استاد الاتحاد في إياب نصف النهائي بعد تعادلهما ذهاباً 1-1.

وتذوّق مانشستر سيتي مرارة الهزيمة الموسم الماضي عندما كان في طريقه إلى النهائي بفوزه 4 - 3 على أرضه، ثم تقدمّه 1 - 0 في عقر دار الملكي، قبل أن يسجّل البرازيلي رودريغو ثنائية في الوقت القاتل، ثم يحجز الفرنسي كريم بنزيمة بطاقة النهائي في الوقت الإضافي من ركلة جزاء (3 - 1)، في طريقه إلى لقب رابع عشر قياسي. وأيضاً في نصف نهائي 2016، تعادل الفريقان سلباً في مانشستر قبل أن يبلغ ريال النهائي بهدف على أرضه.

لكن هذه المرة يملك فريق المدرب غوارديولا العدة اللازمة لمواجهة ريال العنيد في مسابقة عريقة يحلم بها، وكان أفضل إنجازاته حلوله ثانياً في 2021 وراء مواطنه تشيلسي، رغم أنه كان يتقدمه بفارق شاسع في الدوري المحلي.

في المقابل، يتمتع ريال بسطوة رهيبة على هذه المسابقة منذ بداياتها عندما توّج خمس مرات بين 1956 و1960، ثم في الألفية الثالثة، حيث أحرز اللقب سبع مرات، آخرها الموسم الماضي على حساب ليفربول الإنجليزي بهدف.

ويعوّل أنشيلوتي مجدداً على فينيسيوس جونيور، والمخضرم بنزيمة، وصانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش، لتكريس عقدة الملكي في نصف النهائي أمام أزرق مانشستر ومدرّبه غوارديولا الراغب في الرد على انتقادات لطالما تناولت استراتيجيته في المناسبات القارية الكبرى.

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