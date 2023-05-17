أبرزها ضد البايرن.. ليفربول يعلن برنامج ودياته الصيفية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ليفربول برنامج مبارياته الودية، التي يخوضها في الصيف استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

وفي بيان رسمي أصدره ليفربول عبر موقعه الإلكتروني، أعلن خلاله برنامج ودياته الصيفية للموسم المقبل، حيث يسافر الريدز إلى سنغافورة في الأيام الأخيرة من شهر يوليو المقبل.

ويخوض ليفربول مباراتين وديتين، الأولى أمام ليستر سيتي 30 يوليو المقبل بكأس ستاندرد تشارترد، على الاستاد الوطني في سنغافورة، فيما سيقابل في مباراته الودية الثانية نظيره بايرن ميونخ يوم 2 أغسطس، على نفس الملعب، على أن يحصل الفريق الفائز على جائزة مالية.

ويصارع ليفربول خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، لاحتلال مركز مؤهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الريدز حالياً المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 65 نقطة، جمعها من 36 مباراة.

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