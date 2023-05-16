غوارديولا لن يلجأ إلى "التفكير الزائد" في مواجهة ريال مدريد

المصدر: أ ف ب

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مدركاً لابتكارات تكتيكية انقلبت عليه في المباريات الكبرى، وعد الإسباني بيب غوارديولا بعدم اللجوء الى "التفكير الزائد" في مباراة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

"سترون غداً (خطة اللعب)، لا يمكنني قولها الآن، وإلا كارلو (مدرب ريال الإيطالي أنشيلوتي) سيقوم بـ... لكن لن يكون شيئاً مميزاً، لن ألجأ مجدداً إلى التفكير الزائد غداً، أؤكد لكم ذلك (مبتسماً). لن نقوم بشيء مختلف عن الماضي، سنحاول أن نكون أكثر مرونة، لكننا نعلم ان خصومنا يملكون الأسلحة أيضاً".

أسبوع مفصلي لسيتيكايل

ووكر (ظهير أيمن سيتي)"هذا أسبوع مفصلي للنادي، نحن في موقف جيد، مقارنة مع آخر شهرين (اقترب سيتي من الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي على حساب أرسنال)، ثم جلبنا التعادل 1-1 من برنابيو (أرض ريال مدريد) إلى ملعب الاتحاد حيث كنا في غاية النجاعة في السنوات الأخيرة، خصوصاً في دوري الأبطال، ونأمل في تحقيق ذلك".

أكثر خطورةغوارديولا "لدينا خطة يجب ان ننفّذها أفضل من مباراة الذهاب. يجب أن نصنع المزيد من الفرص وأن يستقبل مهاجمونا الكرات في وضعيات أفضل (...) لكن ننتظر مواجهة أصعب الخصوم في السنوات الأخيرة".

ووكر جاهز لفينيسيوس

ووكر "(المباراة) ليست أ ضد ب، هذه رياضة جماعية. هناك طبعاً مبارزات فردية حيث سأواجه أحد افضل اللاعبين في العام، لكني قمت بذلك كثيراً على مر السنين وكانوا جيدين مثله، ولو انه يمرّ في افضل فترات حياته راهناً".

إرث غوراديولا

غوارديولا "إرثي استثنائي بالفعل. لكننا لنسا أغبياء لدرجة عدم ادراك أهمية مباراة الغد لعدة أسباب. طلبت من اللاعبين أن يعيشوا هذه التجربة ويستفيدوا منها. الأمور بين أيدينا ومتوقفة علينا، لسنا بحاجة للقيام بأشياء استثنائية، فقط أن نلعب بشخصيتنا ونفوز في المباراة لنبلغ النهائي".

خارطة دوري الأبطال

ووكر "كنا نفضّل الفوز في النهائي الأول، ضد تشلسي (2021)، لكنها كانت عملية تعليمية. لدينا مجموعة لاعبين يشاركون سوياً منذ بضع سنوات نجحوا في قلب النتائج وقادرون على تحقيق الانتصارات. اجتزنا فترات صعبة لكن نأمل في هذه المرة ان نحصل على التتويج الذي سيضع اسماءنا في كتب التاريخ ونادينا على خارطة الفائزين في دوري أبطال أوروبا".

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