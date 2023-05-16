مبارزات ثنائية مشوّقة في جميع الخطوط بين مدريد وسيتي

المصدر: أ ف ب

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تشهد مباراة الاياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني الاربعاء على ملعب الاتحاد والتي اطلقت عليها الصحافة لقب "مباراة العام" مواجهات ثنائية مثيرة في مختلف الخطوط.

إيدرسون- كورتوايمتاز الحارس البرازيلي باستعمال قدميه وردّ فعله القوي لكنه يقوم في بعض الأحيان بمخاطرات غير ضرورية كما فعل ضد لايبزيغ الالماني في ثمن النهائي. لكن مدربه الاسباني بيب غوارديولا دائما ما يدافع عنه بالقول "ليس لدي، لدينا اي شك في ما يتعلق به". واضاف "عروضه على مدى السنوات ساهمت في نجاحاتنا، ايدرسون حارس استثنائي".

وتصدى ايدرسون لمحاولتين خطيرتين اواخر مباراة الذهاب فأبعد تسديدة رأسية للفرنسي كريم بنزيمة واخرى قوية للفرنسي الاخر اوريليان تشواميني.

أما حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، فحظي باشادة مدربه الايطالي كارلو انشيلوتي بالقول "أكرّر بأن اي حارس يتعيّن عليه ان يستعمل يديه اكثر من قدميه، لكن كورتوا يقوم بهذين الامرين بشكل جيد جدا. يملك كورتوا امكانيات ضخمة ونحن محظوظون لتواجد حارس مثله معنا".

ووكر-فينيسيوسفي موسم معقد بالنسبة الى كايل ووكر بسبب الالهام التكتيكي الجديد لغوارديولا الذي قرّر استعمال جون ستونز في مركز الظهير الايمن دفاعياً على ان يتمركز في خط الوسط الملعب عندما تكون الكرة في حوزته. لكن المدرب الاسباني اضطر الى الاستعانة بووكر للتصدي للجناح البرازيلي السريع فينيسيوس جونيور.

وكان ووكر نجح في مراقبة مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي خلال لقاء المنتخبين في ربع نهائي مونديال قطر. كانت المعركة بينه وبين فينيسيوس مثيرة وعلى الرغم من نجاح الاخير في التسجيل، فان العناق الحار بينهما في نهاية المباراة يثبت الاحترام المتبادل بينهما.

مرة جديدة سيكون فينيسيوس السلاح الاخطر في صفوف ريال مدريد وقد اشاد به مدربه بالقول "هو لا يصاب اطلاقا، في الوقت الحالي يساهم بشكل كبير وطريقة لعبه استعراضية. انه مستقبل هذا النادي والمستقبل هو الان".

يتألق البرازيلي بشكل لافت هذا الموسم بدليل تسجيله 23 هدفا وتمريره 21 كرة حاسمة في مختلف المسابقات.

كروس-دي بروينبعد ان تعرّض لانتقادات مباشرة من مدرّبه في آذار/مارس الماضي، ارتقى صانع العاب مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين بمستواه في الأمتار الأخيرة من الموسم الحالي حيث شكّل ثنائياً خطيراً مع المهاجم النروجي العملاق إرلينغ هالاند.

قال حينها غوارديولا "يملك امكانية مدهشة بالقيام بتمريرات حاسمة وتسجيل الاهداف ويرى تمريرات لا يراها غيره. لكني واثق من ان الامور ستتحسن عندما يقوم بالاشياء السهلة بطريقة افضل".

سجّل دي بروين خمسة اهداف ونجح في 7 تمريرات حامسة في آخر 9 مباريات من بينها ثنائية في مرمى ارسنال في مواجهة هامة انتهت بفوز فريقه 4-1 في الدوري المحلي، وهدف التعادل في مرمى ريال مدريد ذهابا.

في المقابل، يلعب الالماني توني كروس في مركز متأخر هذا الموسم أكثر ميلا الى حماية رباعي خط الدفاع.

وقال كروس في هذا الصدد "لطالما قلت باني استطيع شغل مركز اللاعب رقم 8 او 6. عندما تلعب بمركز رقم 8 دائما ما يتواجد احد خلفك. اما في مركز الرقم 6، يكون تفكيرك مختلف فانت اكثر حذرا".

يذكر انه في حال تتويج ريال باللقب للمرة الخامسة عشرة، فان كروس وبنزيمة ومودريتش وكارفاخال وناتشو، سيعادلون الرقم القياسي بستة القاب المسجل باسم اسطورة ريال مدريد باكو خنتو في البطولة القارية.

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