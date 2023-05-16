غوارديولا عن مواجهة ريال مدريد: الأهم منذ بداية مشواري مع سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن المواجهة المرتقبة التي تجمعه بريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، تعتبر الأصعب في مسيرته مع السيتيسينز.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "سنحاول لعب مباراة جيدة، لقد أخبروني بأن الملعب سيكون ممتلئاً".

وتابع: "نحن نلعب ضد ريال مدريد في نصف دوري أبطال أوروبا، نعرف كيف يلعبون، نعرف جودتهم، هم أقوى الخصوم، إنه تحدٍ كبير وسنقدم

أفضل ما لدينا".

وأضاف: "نحتاج خلق المزيد من الفرص لمهاجمينا، ونحصل على المزيد من الكرات في المواقف السهلة، لسنا أغبياء لمعرفة مدى أهمية مباراة الغد، ربما الأهم منذ أن كنت هنا مع مانشستر سيتي".

وأردف: "قلت للاعبين عليكم أن تعيشوا هذه المباراة واستمتعوا باللحظة، نحن محظوظون بتواجدنا باستمرار في النهائيات، الأمور بأيدينا وستعتمد علينا، ولا يتعين علينا القيام بشيء استثنائي".

وشدد: "لقد فزنا بجميع الألقاب عدا هذه البطولة، نحن نريدها، لا أحد يضمن في المستقبل أن نكون هنا، بمجرد أن تكون في نصف النهائي، عليك أن تقدم أفضل ما لديك، علينا أن نحاول ونسعى لتحقيق اللقب".

ويحل ريال مدريد ضيفاً على مانشستر سيتي، في الحادية عشرة مساء غداً الأربعاء، بتوقيت الإمارات، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علماً بأن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

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