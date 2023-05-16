هل يخلف أنشيلوتي.. زيدان يظهر داخل البرنابيو «صور»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، في ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنغي، اليوم الثلاثاء، قبل يوم من المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية صوراً لزيدان أثناء تواجده في محيط ملعب سانتياغو برنابيو قبل دخول الملعب.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد يرغب في عودة زيدان لتولي تدريب الفريق الأول، خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي، حال فشل الأخير في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا وودع البطولة.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على مانشستر سيتي، في الحادية عشرة مساء غداً الأربعاء، بتوقيت الإمارات، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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