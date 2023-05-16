ثلاثي بطل العالم مطلوب في تشيلسي

المصدر: البيان

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يتطلع ماوريسيو بوكيتينو الذي سيتولى الإدارة الفنية لتشيلسي يونيو المقبل، لضم عددٍ من النجوم الذين توّجوا أبطالاً لكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين.

وتشهد صفوف تشيلسي وجود لاعبٍ واحدٍ ممن كسبوا المونديال الأخير مع الأرجنتين، وهو إنزو فيرنانديز نجم خط الوسط.

ووفقاً لموقع "Mondo albicelest"، فإن بوكيتينو يخطط لضم 3 أسماءٍ إضافيةٍ فتح باب الانتقالات الصيفية، ويضع المدرب نصب عينيه أولاً إيميليانو مارتينيز، نجم حراسة مرمى آستون فيلا، وأليكسيس ماك أليستر الذي يعد طرفاً هامًا في نهضة برايتون ألبيون.

وأخيراً، فإن بوكيتينو يطمع في خدمات لاوتارو مارتينيز، أبرز هدّافي انتر ميلان في مسابقة الدوري الإيطالي.

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