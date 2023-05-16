مشاركة متميزة لمركز «فيفا دبي» في المؤتمر الطبي بالبرازيل

المصدر: دبي- البيان

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شارك مركز فيفا الطبي المتميز بدبي في المؤتمر السنوي للطب الرياضي، الذي نظمته الجمعية البرازيلية للطب الرياضي، بدعوة من اللجنة الطبية بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وبرعاية الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وحظيت المشاركة الإماراتية بالإشادة والتقدير، بفضل المحاضرات القيمة، التي لقيت صدى واسعاً، واهتماماً كبيراً في صفوف أكثر من 1000 مشارك من الأجهزة الطبية العاملة في المجال الرياضي.

وأوضح الدكتور مراد الغرايري مدير مركز فيفا الطبي بدبي أن الدعوة جاءت بفضل السمعة العالمية التي يحظى المركز، والنجاحات التي حققها أحد أهم مراكز فيفا المتميزة في العالم، والذي يقصده أشهر نجوم الكرة العالمية، بفضل ما حققه من نجاحات في تطبيق بروتوكول العودة إلى الملاعب، بعد الإصابات العضلية والرباط الصليبي.

وتناولت المحاضرة الأولى لمركز فيفا دبي استعراض بروتوكول العودة إلى الملاعب، بعد جراحة الرباط الصليبي الأمامي، وشرح الغرايري المعايير المتطورة، التي تطبق في المركز، بفضل توظيف تكنولوجيا حديثة في الحصول على قياسات عالية الدقة، بخصوص تطور حالة اللاعب المصاب من مرحلة إلى أخرى، خلال عملية التأهيل، وتسهم هذه التكنولوجيا الجديدة في تقديم مؤشرات واضحة لتقدم عملية العلاج، الأمر الذي يحمي اللاعب، ويحد من خطر تجدد الإصابة، بعد العودة إلى ممارسة النشاط الرياضي.

أما المحاضرة الثانية فاستعرضت طريقة علاج إصابة القطع الكامل للعضلة الخلفية، والتي تعتبر من الإصابات النادرة وصعبة التعامل معها، وشرح بروتوكول مركز فيفا الطبي بدبي للتعامل معها، وإبراز أهمية التجهيزات الحديثة والمتطورة، التي توظف لتحقيق نتائج إيجابية في علاج هذا النوع من الإصابات، وأهمية البروتوكول في إنجاح المعادلة الصعبة، التي تقوم على التوفيق بين عودة اللاعبين للنشاط الرياضي في أقصر فترة زمنية، وبين تفادي خطر تجدد الإصابة مرة أخرى.

وتناولت المحاضرة الثالثة طرق علاج قطع الرباط الصليبي الخلفي في الحالات، التي لا تتطلب تدخلاً جراحياً، وأقيمت بمشاركة الدكتور رودريغو لسمر طبيب المنتخب البرازيلي، والذي تحدث عن الجانب الجراحي في هذه الإصابات، بينما تناول مدير مركز فيفا دبي الجانب التأهيلي، وكشف الغرايري ما توصلت إليه التقنيات الحديثة للتشخيص، موضحاً أن بعض حالات الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الخلفي بالإمكان معالجتها من دون تدخل جراحي، وذلك بفضل «الطب البديل»، والذي يعتمد على تجهيزات طبية حديثة ومتطورة، بما يسهم في عودة اللاعب إلى ممارسة نشاطه الرياضي، خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، على عكس التدخل الجراحي، الذي يتطلب نحو 9 أشهر للعودة إلى الملاعب، ولقيت هذه المحاضرة صدى إيجابياً واسعاً في المؤتمر لما تشكله من نقلة نوعية في علاج هذا النوع من الإصابات الخطيرة.

ويذكر أن توصيات المؤتمر السنوي للطب الرياضي بالبرازيل، والذي شهد مشاركة مركزي فيفا ببولونيا الإيطالية، وبورتو البرتغالية، شددت على أهمية تحفيز الأجهزة الطبية للاعتماد على تقنيات الطب البديل للاستشفاء بسرعة أثناء المباريات المضغوطة، والتعافي من الإصابات العضلية، والعودة إلى الملاعب، وأيضاً التركيز على الجانب التوعوي لدى المدربين واللاعبين، للحد من زيادة الإصابات الرياضية، كما أوصى المؤتمر بضرورة التعاون والتشاور بين مختلف الجامعات العلمية البرازيلية، وبقية الجامعات في العالم، لتوحيد مناهج العمل، والإحاطة باللاعب المصاب خصوصاً في الإصابات الأكثر شيوعاً.

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