نيمار يحتفل مع لاعبي برشلونة بلقب الليغا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، لزملائه السابقين في برشلونة، للاحتفال معهم بلقب الدوري الإسباني، الذي توج به البلوغرانا مؤخراً، للمرة 27 في تاريخ النادي.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيمار كان أكثر الضيوف غير المتوقع حضورهم في الحفلة التي أُقيمت من لاعبي برشلونة بعد التتويج بالليغا، إذ انضم لهم اللاعب البرازيلي فجراً.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار مازال يحتفظ بعلاقة جيدة مع بعض لاعبي برشلونة الذين تزامل معهم عندما كان يلعب بصفوف النادي الكتالوني، مثل مارك-أندريه تير شتيغن، وجوردي ألبا، وسيرجي روبيرتو، وسيرجيو بوسكيتس، مشيرة إلى أنه لم يتسن لنيمار مقابلة زميله السابق ومدرب برشلونة الحالي تشافي هيرنانديز.

وكان نيمار رحل عن برشلونة صيف 2017 وانضم إلى باريس سان جيرمان في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم، قدرت بحوالي 222 مليون يورو، لكنه اقترب من مغادرة البي سي جي أيضاً خلال الانتقالات المقبلة، بعد انهيار علاقته مع الجماهير، بسبب عدم التزامه وكثرة إصاباته.

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