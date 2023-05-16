متفوقاً على رامون دياز.. جورجي جيسوس الأقرب لتدريب السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، هوية المُرشح الأوفر حظاً لتولي منصب المدير الفني لمنتخب السعودية، خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد، الذي رحل عن تدريب الأخضر السعودي، لتولي منصب مدرب منتخب فرنسا للسيدات في بطولة كأس العالم المقبلة.

وكان محمد أمين المساعد بالجهاز الفني لمنتخب السعودية، أكد أنه سيتم الإعلان عن هوية المدرب الجديد، يوليو المقبل.

وبحسب شبكة "UOL" البرازيلية، فإن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب فنربخشة التركي، يعتبر المرشح الأقوى لتولي منصب المدير الفني لمنتخب السعودية.

وأوضحت الشبكة أن جيسوس يتفوق على الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي، في قائمة المرشحين لتولي تدريب الأخضر، مشيرة أن المدرب البرتغالي لم يحدد بعد خطوته التالية في مسيرته، ومستقبله مازال مجهولاً مع فريقه، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم، ويمتلك عرضاً من قبل النادي التركي للتجديد موسمين.

وأكدت الشبكة أن جيسوس هو الخيار الثاني لمنتخب البرازيل، حال قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاستمرار مع ريال مدريد واعتذر عن تدريب السامبا.

وكان جيسوس تولى تدريب الهلال السعودي موسم 2019/2018، ثم توجه إلى البرازيل وقاد فلامنغو، ومنه إلى فنربخشة في تركيا.

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