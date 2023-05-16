بيلسا مدرباً لمنتخب أوروغواي حتى مونديال 2026

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن اتحاد الأوروغواي لكرة القدم، في بيان رسمي، تعيين مارسيلو بيلسا، مدرباً لمنتخب أوروغواي، حتى انتهاء منافسات كأس العالم 2026.

ويأتي تعيين بيلسا لقيادة منتخب أوروغواي، خلفًا للمدرب دييغو ألونسو، الذي قاد الفريق في كأس العالم 2022، إلا أنه رحل فبراير الماضي، وبعدها تولى مارسيلو برولي قيادة المنتخب الأوروغوياني بصفة مؤقتة.

وسبق وخاض بيلسا عدة تجارب سابقة مع المنتخبات، حيث قاد الأرجنتين خلال الفترة من 1998 حتى 2004، وكذلك تشيلي في الفترة من 2007 حتى 2011، ولم يتوقف مشوار بيلسا التدريبي عند قيادة المنتخبات، حيث سبق وقاد عدة أندية أيضاً على رأسها أتلتيك بيلباو وإسبانيول في الدوري الإسباني، وليل ومارسيليا في الدوري الفرنسي.

وكانت آخر محطات بيلسا التدريبية، نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، الذي رحل عنه العام الماضي بسبب سوء النتائج.

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