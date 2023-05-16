لياو ولوكاكو.. يدعمان صفوف ميلان وانتر في قمة دوري الأبطال

المصدر: وكالات

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يدخل انتر ميلان، اليوم الثلاثاء، مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام جاره ميلان، وهو مرشحّ فوق العادة لبلوغ النهائي المرتقب في 10 يونيو المقبل بإسطنبول.

ويعيش انتر ميلان فترة ذهبية حيث فاز في 7 مباريات على التوالي، من بينها لقاء الذهاب على ميلان 0/2 في المباراة التي اعتبرت على أرض الأخير (يعتمد الفريقان الملعب نفسه)، ليضع قدمًا في النهائي، أملاً في ملاقاة الفائز بين ريال مدريد حامل اللقب ومانشستر سيتي اللذين تعادلا 1/1 ذهاباً، ويخوضان الإياب الأربعاء.

وسجّل انتر في هذه الفترة 20 هدفاً، ومن الواضح أنّه يتحلى بثقة كبيرة افتقدها لفترات طويلة من الموسم حين خسر 11 مرة في الدوري (سيري أ)، أكثر من أي فريق إيطالي آخر ضمن المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.

في المقابل، يبدو الوضع غير مستقر لدى ميلان عقب خسارة مذلّة أمام سبيتسيا، مما أجبر الفريق والمدرب ستيفانو بيولي على الدخول في نقاش مع الجماهير عقب نهاية المباراة خارج الديار، وتراجع ميلان في المركز الخامس من الدوري، بفارق أربع نقاط عن لاتسيو الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وأنحنى بيولي ولاعبوه كرسالة اعتذار للجماهير، بينما قام مشجعو ميلان بالتشجيع والهتاف، على أمل أن يرفع ذلك من معنويات الفريق قبل مباراة الإياب، وتلقى ميلان جرعة أمل بعودة نجمه البرتغالي رافايل لياو الغائب الأبرز عن لقاء الذهاب بداعي الإصابة في الفخذ.

ويُعد لياو لاعباً محورياً في صفوف فريقه ولعب دوراً كبيراً في تأهل ميلان إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ العام 2007، وفي غيابه عانى فريق المدرب بيولي الأمرَين من الناحية الهجومية.

وقال بيولي: "نلعب مباراة يمكن أن تصنع لنا التاريخ ونريد أن نصدق أننا قادرون على الفوز، لم نلعب بشكل جيد في آخر مباراتين، لكن يمكننا اللعب بشكل أفضل بكثير".

في الناحية الأخرى، شكّلت عودة البلجيكي روميلو لوكاكو إلى مستواه القديم سلاحاً كبيراً للأنتر قبيل المباراة الفاصلة الثلاثاء، وبعد غيابه عن معظم فترات الموسم بسبب الإصابات وابتعاده عن مستواه المعهود خصوصاً بعد مشاركة كارثية في كأس العالم، تمكن المهاجم البلجيكي من شقّ طريقه من جديد نحو القمة.

وتمكّن لوكاكو من تسجيل خمسة أهداف إضافة إلى ثلاثة تمريرات حاسمة في المباريات الست الأخيرة، بما فيها ثنائية في الفوز على ساسوولو 2/4 السبت، واحتفل لوكاكو بعيد ميلاده الـ 30 بافتتاح التسجيل لفريق المدرب سيموني إنزاجي، قبل أن يختتم مهرجان الأهداف بنفسه في سان سيرو محرزاً هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم، ومن البديهي أن يكون أي لاعب يقدّم مستوى رفيع مثل لوكاكو أساسياً، حيث يسعى انتر للحفاظ على تقدمه الثمين بهدفين من مباراة الذهاب في السعي للتأهل إلى النهائي والفوز باللقب المرموق للمرة الأولى منذ 13 عامًا تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، غير أنه من المتوقع أن يكون البوسني المخضرم أدين دجيكو في خط الهجوم إلى جانب الأرجنيتني لاوتارو مارتينيس في مباراة الإياب، بينما من المفترض ان يدخل البلجيكي كبديل.

وقال لوكاكو: "بالطبع كل لاعب يريد أن يبدأ أساسياً، لكن المدرب يجب أن يتخذ خياراته للفريق، كما قلت دائماً، أهم شيء هو الانتر ولهذا السبب أقدم كل ما لدي من أجل الفريق".

بدوره، علّق بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لانتر، قائلًا إن هناك فرصة لبقاء لوكاكو المُعار في انتر الموسم المقبل، لكن في ظل الضبابية التي تحيط بهوية المدرب الجديد لناديه الأساسي تشيلسي، لا يزال مستقبله غير مؤكد، ولكن ما هو مؤكد أن سان سيرو سيكون مسرحاً لمواجهة تعيد عقارب الساعة إلى الوراء عندما كان قطبا ميلانو من أبرز أندية أوروبا على الإطلاق، إذ يملك ميلان سبعة ألقاب آخرها في 2007 (في المركز الثاني وراء ريال مدريد الإسباني 14) وانتر ثلاثة في 1964 و1965 و2010.

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