بتمريرات صلاح الساحرة .. ليفربول يواصل طرق باب دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

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واصل ليفربول الخامس ضغطه على نيوكاسل الثالث ومانشستر يونايتد الرابع بفوزه على ليستر سيتي الجريح 3-صفر في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة انجلترا لكرة القدم في مباراة تألق فيها النجم المصري محمد صلاح من خلال ثلاث تمريرات حاسمة.

ورفع ليفربول رصيده الى 65 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل ويونايتد لكن الاخيرين خاضا مباراة اقل. في المقابل، تجمد رصيد ليستر عند 30 نقطة في المركز قبل الاخير ليبقى مهددا فعليا بالسقوط.

والفوز هو السابع تواليا لليفربول فواصل بالتالي طرق باب دوري الابطال املا في تعثر لصاحبي المركزين الثالث والرابع حيث تتبقى له مباراتان يخوض الاولى على ارضه ضد استون فيلا السبت المقبل ثم ينهي موسمه بزيارة ساوثمبتون الذي سقط الى دوري "تشامبيونشيب" في 28 الحالي.

بدأ ليستر الذي قلب الطاولة على الجميع عام 2016 عندما توج بطلا، لكن المهدد حاليا بتوديع الدرجة الممتازة، المباراة بشكل جيد وسدد بين الخشبات الثلاث مرتين. لكن ليفربول كان البادىء بالتسجيل عندما رفع مهاجمه المصري محمد صلاح كرة متقنة عند القائم البعيد تابعها كورتيس جونز غير المراقب بسهولة داخل الشباك (33).

ولم يكن ليستر يفيق من الصدمة حتى اضاف كورتيس نفسه الثاني بعد ثلاث دقائق بتمريرة اخرى من صلاح ليكسر مصيدة التسلل ويودع الكرة في الشباك.

وتابع ليفربول افضليته في الشوط الثاني ونجح في اضافة الهدف الثالث عندما حرك صلاج ركلة حرة مباشرة باتجاه ترنت الكسندر ارنولد الذي اطلقها في سقف شباك ليستر سيتي حاسما النتيجة نهائيا في صالح فريقه (71).

وكاد صلاح يكلل جهوده الرائعة بتسجيل الهدف الرابع لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث بغرابة بعد انفراده بحارس ليستر سيتي (77).

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