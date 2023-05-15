بنزيما وكامافينغا جاهزان.. دفعة معنوية كبيرة للريال قبل مواجهة مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شارك ثنائي ريال مدريد كريم بنزيما وإدواردو كامافينغا، في مران اليوم الإثنين، استعداداً لمواجهة مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بنزيما استبعد من مواجهة خيتافي الأخيرة بالدوري الإسباني بسبب الإجهاد، وتعرض كامافينغا للإصابة في اللقاء ذاته.

وأجرى كامافينغا أشعة رنين مغناطيسي، أظهرت أن إصابته ليست خطيرة، وبالتالي تأكدت جاهزيته لمواجهة مانشستر سيتي المقبلة.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على ملعب الاتحاد بإنجلترا، الأربعاء المقبل.

يذكر أن لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال ومانشستر سيتي، انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث تقدم فينيسيوس جونيور للميرنغي، وتعادل كيفين دي بروين لسيتي.

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