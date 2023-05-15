نيمار يبلغ المقربين برحيله عن باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أبلغ نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، المقربين منه برحيله عن صفوف الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد نيمار للمقربين أن يفتقد للرغبة في ارتداء قميص باريس، خاصة بعد هتافات الجماهير ضده أمام منزله اعتراضًا على مستواه الفني.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن نيمار أبلغ المقربين برغبته النهائية في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وأن واقعة هتافات الجماهير ضده أمام منزله كانت فاصلة في علاقته مع البي سي جي، وأفقدته أي رغبة في الاستمرار.

وأكدت الصحيفة أن نيمار سيكون مستعداً لدراسة العروض المتاحة له في الصيف، للبحث عن مغامرة مع ناد جديد، علماً بأن الدوري الإنجليزي قد يكون الوجهة المقبلة للنجم البرازيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان على استعداد تام لتحمل جزء من راتب نيمار حال رحيله على سبيل الإعارة، خاصة إن هناك رغبة لدى مسؤولي النادي أيضاً في التخلص منه عقب نهاية الموسم الجاري.

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