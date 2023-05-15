منخفضة الخطورة.. يوفنتوس يطمأن جماهيره حول إصابة بوجبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي يوفنتوس تفاصيل إصابة بول بوجبا لاعب الفريق، بعدما خرج من مواجهة كريمونيسي أمس الأحد، بعد 24 دقيقة من انطلاق اللقاء.

وبحسب الموقع الرسمي ليوفنتوس فإن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة بوجبا بإصابة عضلية منخفضة الخطورة في الفخذ الأيسر، وبدأ بالفعل عملية التأهيل.

ولم يكشف يوفنتوس عن مدة غياب بوجبا، لكنه قلل من خطورة الإصابة، وفي الوقت نفسه أكد أن اللاعب بدأ بالفعل في التأهيل.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن بوجبا سيغيب 20 يوماً على الأقل، مما يعني أن موسمه قد انتهى مع اليوفي، إلا أنه عقب الانتهاء من برنامجه العلاجي، سيبدأ في الاستعداد جيداً للموسم الجديد.

يذكر أن مواجهة يوفنتوس وكريمونيسي، انتهت بهدفين دون رد لصالح الأول، ضمن منافسات الجولة 35 لبطولة الدوري الإيطالي.

ورفع اليوفي رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد كريمونيسي عند 24 نقطة في المركز 19.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز