يفصله هدف واحد أمام سيتي.. بنزيما يسعى لمعادلة رقم ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يسعى كريم بنزيما نجم ريال مدريد، لمعادلة رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الخاص بالتسجيل في شباك مانشستر سيتي، وذلك عندما يحل الميرنغي ضيفاً على النادي الإنجليزي، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما يتطلع لمعادلة رقم ميسي، حيث يعد الأخير أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في شباك الأندية الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا، وأكثر اللاعبين تسجيلاً في شباك مانشستر سيتي.

وسجل ميسي 7 أهداف في مرمى مانشستر سيتي بدوري الأبطال، بقميصي برشلونة وباريس سان جيرمان، فيما سجل بنزيما 6 أهداف فقط، ويفصله هدف واحد عن معادلة رقم النجم الأرجنتيني.

يذكر أن لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال ومانشستر سيتي، انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث تقدم فينيسيوس جونيور للميرنغي، وتعادل كيفين دي بروين لسيتي.

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