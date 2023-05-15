عمر مرموش ينضم إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت، ضم الدولي المصري عمر مرموش إلى صفوفه قادماً من فريق فولفسبورغ، بعدما أعلن الأخير في وقت سابق عدم توصله لاتفاق مع مرموش، بخصوص تجديد العقد.

ونشر آينتراخت فرانكفورت فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أعلن خلاله التعاقد مع مرموش في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات.

ونشر مرموش بيانًا رسميًا ودع فيه فريقه السابق، قائلاً: "عشاق فولفسبورغ الأعزاء، كما لاحظ الكثير منكم، ينتهي وقتي في فولفسبورغ، لهذا السبب أردت أن أغتنم الفرصة الآن وأخبركم بشيء واحد شكرًا لكم على كل شيء!".

وأضاف: "شكراً لجميع المدربين والموظفين وزملائي والأشخاص الذين قابلتهم خلال فترة وجودي مع فولفسبورغ، والذين جعلوني اللاعب والشخص الذي أنا عليه اليوم، أشكركم على إعطائي فرصة لعب كرة القدم في أوروبا عندما كنت صغيراً واتخاذ خطواتي الأولى في المشوار الاحترافي".

وكان مرموش انضم إلى فولفسبورغ قادماً من وادي دجلة المصري في صيف 2017، وشارك لأول مرة مع منتخب بلاده مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في 2021.

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