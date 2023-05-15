ميسي يقتحم احتفالات برشلونة بالدوري في غرف الملابس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قامت جماهير برشلونة، بترديد أسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أثناء احتفالاتها بحسم لقب الدوري الإسباني، أمس الأحد.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، لقطات مصورة لجماهير برشلونة، تردد اسم ميسي داخل وخارج الملعب، مطالبة بعودته من جديد إلى صفوف النادي الكتالوني.

وفي الشأن ذاته، قام مدافع البلوغرانا رونالد أراخو بترديد اسم ميسي داخل غرف الملابس أثناء الاحتفال مع زملائه بالليغا، حيث ردد: "تهانينا.. ميسي.. ليو".

وتعاملت جماهير برشلونة وكذلك اللاعبين أثناء الاحتفالات، وكأن ميسي بينهم ويحتفل معهم بلقب الدوري الإسباني، الذي غاب عن قلعة كامب نو منذ ثلاثة مواسم.

وكان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة علق على عودة ميسي إلى البرسا من جديد، حيث قال عقب تتويج البلوغرانا بالدوري الإسباني: "سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة ميسي إلى برشلونة من جديد".

يذكر أن برشلونة نجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، عقب تغلبه على إسبانيول، بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب كورنيلا البرات، بالجولة 34 من مسابقة الدوري الإسباني.

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